«Светящийся потолок» на челябинской Кировке будет висеть минимум до осени

"Светящееся небо" будет украшать Кировку и радовать горожан летом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Световые инсталляции-гирлянды, которые развешали вдоль всей пешеходной зоны улицы Кирова перед Новым годом, демонтировать не планируют. Как сообщили КП-Челябинск в администрации города, летом световая конструкция по-прежнему будет радовать горожан своей красотой.

– В целях улучшения художественного и эстетического облика Челябинска демонтаж световой конструкции «Светящийся потолок», расположенной на пешеходной зоне улицы Кирова, в настоящее время не планируется, – ответили в администрации Челябинска на наш запрос.

Вместе с тем, разрабатывается проект по реконструкции «Светящегося потолка». Планируется изменить способ крепления конструкции. Другие декорации, связанные с тематикой Нового года, будут разобраны в ближайшие дни.

Кроме того, в администрации сообщили, что уже сейчас управление по архитектурно-градостроительному проектированию приступило к разработке концепции новогоднего оформления города к следующей зиме.

Напомним, инсталяция «светящегося неба» обошлась бюджету в 86 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru