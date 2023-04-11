В Челябинской области рабочего придавило рулоном металла

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске рабочего зажало в железнодорожном вагоне бухтой рулонного металла. Инцидент произошел ночью в цехе «ММК-Метиз».

Огромный моток стального троса придавил работавшего в ночную смену стропальщика (специалиста, который закрепляет грузы, чтобы их можно было поднять и перенести краном). Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют.

— Тридцатилетний рабочий получил травмы нижней части обеих ног, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Рабочему прямо в вагоне оказали первую помощь. Только после этого спасатели и сотрудники цеха краном приподняли тяжелый рулон и вытащили пострадавшего на специальных носилках.

На скорой помощи мужчину увезли в больницу и сразу же направили в операционную.

Напомним, в Челябинской области уже неделю ищут пропавшего (возможно, утонувшего) рыбака. Ради этого даже понизили уровень воды в реке.

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