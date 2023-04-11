Суд арестовал еще одного задержанного после убийства 17-летнего парня в Челябинске

Отец плакал — трое его детей оказались в СИЗО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Двое парней, задержанных по подозрению в убийстве 17-летнего парня возле ТРК «Космос», — братья-близнецы. Им столько же лет, как и убитому. Оба учатся в Уральском региональном колледже на специальности «правоохранительная деятельность».

Когда начали избрать меру пресечения второму из близнецов, сменился адвокат. Он заявил, что при задержании нарушены права парня — «его не кормили, дали только воды из-под крана». Оживился и отец — он начал что-то подсказывать парню. Дважды судья окликнул его словами «Тихо сидите!». Также глава семейства утверждал, что сыну постоянно кто-то угрожал.

— Вину не признает. Заявил, что сам никого не бил. Следствие просит отправить его под стражу. Аргументы те же, что и у брата: жены нет, детей нет, может скрыться от суда. Также скрылся с места преступления, может оказать влияние на участников преступления и свидетелей, — передает наш корреспондент.

Итог — ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Ране избрали меру для старшего брата близнецов — 20-летнего Шахрона Мирова. Своей участи ожидает еще один задержанный. Пока известно только то, что он совершеннолетний.

Репортаж из зала суда — по ссылке.

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