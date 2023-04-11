По подозрению в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержаны еще три человека

20-летнего Шахрона Мирова отправили в СИЗО на два месяца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 11 апреля, Центральный районный суд избирает меру пресечения участникам разборок возле ТРК «Космос», в ходе которых был убит 17-летний подросток.

Изначально речь шла об одном человеке — 20 летнем парне. Но в итоге обвиняемых оказалось четверо. Как прозвучало в суде, они поочередно нанесли не менее одного удара руками и ногами. Удар ножом был один — в область сердца, он оказался смертельным.

— Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержан 20-летний местный житель, который пояснил, что в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение. В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению указанного преступления также причастны трое подозреваемых, которые в ходе конфликта избили потерпевшего. Подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»), задержаны, — заявил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области.

Заседания по ним будут проходить поочередно.

Первый — Шахрон Миров 2003 года рождения. У него среднее образование, холост, детей нет, трудоустроен неофициально. Он гражданин Таджикистана, легально находящийся на территории России по патенту.

Защита просила отправить его под домашний арест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как передает из зала суда корреспондент КП-Челябинск, он признал вину частично — подтвердил удары, но действие в группе лиц отрицает.

— Обвиняемый сидит в капюшоне, глаза опущены. Руки скрещены между колен, — передает наш коллега.

Защита попросила не заключать его под стражу, отметив, что обвиняемый признал факт удара ножом, имеет место жительства в Челябинске.

Большую часть времени Миров сидел, опустив голову и скрестив руки между колен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сторона обвинения настроена жестко — просит заключить под стражу. Указывают, что может скрыться, как скрылся с места преступления. К тому же, от орудия преступления он избавился. Также он может оказать давление на других причастных.

Мера пресечения — заключение под стражу на два месяца, до 10 июня.

На Мирова надели наручники в зале суда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Далее своей участи ожидают еще трое. Как уточнили на момент публикации в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из них двое — несовершеннолетние.

Следующий — 17-летний парень. У него 9 классов образования, обучается в колледже по специальности «правоохранительная деятельность». С Мировым они — братья, зарегистрированы по одному адресу. Но фамилии разные. В качестве законного представителя выступает отец. Мужчина подавлен, часто моргает.

— Вину не признал. Заявил, что потерпевшего не бил. Но показания свидетелей и других обвиняемых говорят об обратном, — передает наш корреспондент.

Второму обвиняемому 17 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следователь отмечает, установлены 4 участника. Но есть и еще не менее 20 участников конфликта, который перерос в преступление, дополняет наш коллега.

Обвинение попросило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита просит домашний арест. Судья спросил кто будет содержать парня, если его оставят дома. Отец готов все взять на себя. Суд сомневается, что семья сможет содержать парней. Мать получает 35 тыс., отец — 40 тыс. рублей. До нового года отец с семьей не жил. Парней содержала мать, сами братья подрабатывали. Еще помогал деньгами старший брат, задержанный Миров. Денег в семье не хватало.

В итоге, несмотря на просьбы родителей, суд отправила 17-летнего парня на два месяца в СИЗО.

Законным представителем 17-летнего парня выступает отец Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новость дополняется.

Напомним, все произошло вечером 9 апреля. Начало конфликта, который привел к убийству, попало на видео. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились у ТРК, чтобы обсудить переписку в соцсети. Они хотели выяснить, кто присылал оскорбления с фейкового аккаунта. Но в ходе встречи разгорелась ссора, и один из участников схватился за нож.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело, доклад о ходе расследования потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин. Полицейские задержали подозреваемого. Это 20-летний молодой человек.

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