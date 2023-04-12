В нацпарке «Таганай» закрыли все бесплатные стоянки для туристов

Ограничения ввели из-за опасности пожаров
Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА
В национальном парке «Таганай» с 12 апреля закрыли все бесплатные стоянки для туристов. Это сделали из-за повсеместного введения в регионе особого противопожарного режима.
Гостям по-прежнему можно приезжать на Таганай, но останавливаться при этом разрешено лишь в приютах нацпарка.
Кроме того, под запрет попало разведение костров и использование горелок в любых местах, кроме специально оборудованных площадок.
Напомним, ранее из-за высокого риска пожаров многодневные походы запретили в национальном парке «Зигальга».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.