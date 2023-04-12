В нацпарке «Таганай» закрыли все бесплатные стоянки для туристов

Ограничения ввели из-за опасности пожаров Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В национальном парке «Таганай» с 12 апреля закрыли все бесплатные стоянки для туристов. Это сделали из-за повсеместного введения в регионе особого противопожарного режима.

Гостям по-прежнему можно приезжать на Таганай, но останавливаться при этом разрешено лишь в приютах нацпарка.

Кроме того, под запрет попало разведение костров и использование горелок в любых местах, кроме специально оборудованных площадок.

Напомним, ранее из-за высокого риска пожаров многодневные походы запретили в национальном парке «Зигальга».

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