За ремонт проспекта Ленина в Челябинске заплатят почти вдвое меньше, чем планировали

Ремонтировать будут дорогу и два участка тротуара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске выбрали подрядчика для ремонта трех участков проспекта Ленина летом 2023 года. Контракт выиграло принадлежащее Тиграну Аракеляну ООО «Стройконтинент».

За замену асфальта на центральной улице в мэрии Челябинска готовы были заплатить 134,9 млн рублей. По данным портала госзакупок, заявки на аукцион прислали 10 потенциальных подрядчиков. Контракт достался тому, кто предложил наименьшую цену. Стоимость ремонта в результате снизилась в 1,7 раза — до 78,3 млн рублей.

Ремонт на проспекте Ленина должны выполнить до 20 августа. Менять асфальт будут на участке от улицы Героев Танкограда до улицы Цвиллинга, а также на перекрестках проспекта Ленина с улицами Энгельса и Володарского. Вдобавок на двух пешеходных дорожках лестницы заменят пандусами. Это сделают на пересечения проспекта Ленина с улицами Российской и 3-го Интернационала.

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