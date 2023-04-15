Южноуралец Олег Сиротин вошел в состав комиссии Госсовета РФ по туризму и спорту

Олег Сиротин

Председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина»» и ОАО «Золотой пляж», президент национального Горнолыжного союза Челябинской области, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Олег Сиротин вошел в cостав Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

Ближайшее заседание Комиссии Государственного Совета РФ с участием Олега Сиротина пройдет 19 апреля 2023 года. На заседании планируется рассмотреть вопросы создания благоприятных условий для формирования туристской инфраструктуры на землях лесного фонда и реализации отдельных мер перечня поручений Президента РФ от 30.10.2022 года по итогам заседания Президиума Госсовета РФ по вопросам развития туризма в РФ.

Также на заседании Комиссии будет присутствовать заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

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