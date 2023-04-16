Челябинский депутат получил орден Мужества за участие в СВО

Депутата наградили орденом Мужества. Фото: Олег Голиков

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков получил орден Мужества за участие в СВО. Он отправился туда еще осенью в качестве добровольца. Теперь государство отметило успехи, которых достиг Голиков в зоне спецоперации.

— На СВО я шел не ради наград, но очень приятно, что работу нашего подразделения оценили. И вдвойне приятно и радостно, что орденом Мужества отмечены бойцы из разных подразделений, — прокомментировал свою награду депутат.

Награду ему вручал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и сенатор Андрей Турчак. Голикова также поздравил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Орденом Мужества отмечены Ваши заслуги в зоне специальной военной операции. Горжусь земляком, который в числе первых добровольно встал на защиту интересов Родины в рядах действующей армии. Все наши усилия сегодня направлены на достижение главной и единой цели — победы над врагом и восстановления прочного мира, — заявил Текслер.

Напомним, 54-летний депутат отправился в зону СВО еще осенью в качестве добровольца. Тогда Голиков заявил, что считает это долгом каждого мужчины, способного держать в руках оружие. Ранее он доставлял гуманитарные грузы в Ясиноватую и другие населенные пункты Донбасса.

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