Бастрыкин потребовал доклад после жалоб жителей пригорода Челябинска, страдающих из-за отсутствия воды

Люди провели без воды несколько дней. Фото: соцсети

Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о ходе проверки проблем с водоснабжением, которые возникли у жителей Сосновского района Челябинской области. Люди пожаловались Александру Бастрыкину на аврийную ситуацию, которая, по их мнению, возникла из-за строительства нового микрорайона.

– Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области П.Г. Решетникову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, аварийная ситуация, по данным управляющей компании ЮжУралВодоканал возникла из-за недостаточного уровня воды в шершнях. Из-за этого жильцы «Вишневой горки», «Белого хутора» и других поселков провели несколько дней без водоснабжения. Был организован подвоз, выдавали две пятилитровых бутылки на человека.

На проблему обратил внимание губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который раскритиков «ЮжУралВодоканал» и задался вопросом: «Куда смотрели надзорные органы?».

– Полный бардак, дозвониться нельзя, объективную информацию получить невозможно. В целом анализ ситуации показал, что проблемы связаны с технической эксплуатацией объектов. То есть элементарно не проводятся плановые, регламентные работы, осмотры оборудования, не выполняются должностные обязанности персонала, резервную трубу не смогли вовремя запустить, бардак, – прокомментировал возникшую проблему Алексей Текслер.

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