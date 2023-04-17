Южноуралец, с заточкой напавший на конвоира в суде, попросился на свободу

Мужчина набросился на конвоира после вынесения приговора
В ноябре 2021 года от 40-летнего таксиста из Челябинска ушла жена. Она забрала двух детей и уехала в кризисный центр. Но мужчина не хотел разводиться и пытался найти свою жену и вернуть ее домой. Поиски начал с тещи, выследил ее и пытался узнать, где его семья. А потом пожилую женщину нашли мертвой.
Мужчина приступил к настоящим пыткам – обмотал голову тещи скотчем. Она не смогла дышать и умерла, так и не раскрыв, где прячутся ее дочь и внуки.
Кыштымский городской суд приговорил горе-зятя к 9 годам и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима. Но осужденный с таким сроком не согласился и попросил суд его оправдать.
– Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора жалобу осужденного оставила без удовлетворения, – отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Приговор вступил в силу.
Напомним, в декабре прошлого года Павел Волосов напал на конвоира в суде. Когда ему вынесли приговор, он попросился в туалет, достал заточку и пошел в атаку. Остановить его удалось лишь выстрелами по ногам. Конвоир получил травмы, но медики привели его в порядок.
Позже выяснилось, что у Волосова за плечами богатая криминальная история. Там и кража с погоней, и пропажа супруги с детьми. Подробности читайте в материале КП-Челябинск.
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