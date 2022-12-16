Южноуралец оказался завсегдатаем судов. Фото: СК / ГУ МВД России

40-летний Павел Волосов ранил конвоира в Карабашском городском суде после того, как ему объявили приговор за убийство тещи. Остановить буяна удалось только выстрелом в ногу. КП-Челябинск выяснила, что Волосов — завсегдатай судов, а год назад его жена пропала, уйдя из дома вместе с детьми. Но в биографии у мужчины есть не только мрачные пятна. Южноуралец является ветераном боевых действий и почетным донором. Рассказываем, что известно о мужчине, ранившем конвоира в суде Челябинской области.

УБИЙСТВО ТЕЩИ И ПРОПАЖА ЖЕНЫ

В Карабашском городском суде Волосову выносили приговор за убийство тещи. 10 ноября 2021 года он несколько раз ударил 57-летнюю женщину металлической трубой по голове, а затем задушил. После этого Волосов оставил ее тело в гараже. Когда погибшую нашли, ее рот был перемотан скотчем.

Что примечательно: за две недели до убийства пропала супруга Волосова. Она ушла из дома вместе с детьми — двухлетним и 11-летним сыновьями. Семью даже разыскивали волонтеры и организация «Легион-СПАС». Через неделю их нашли.

Супруга ушла из дома за две недели до трагедии. Ориентировка: Легион-СПАС

После убийства против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство» и закрыли в СИЗО. Там он находился почти год, так что имел достаточно времени, чтобы сделать заточку. 15 декабря ему вынесли приговор: 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

А потом он попросился в туалет и случилось то, что случилось.

КРАЖА ВИНА И ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ

Первую славу Волосов получил в октябре 2017 года. Тогда вместе с подельником он ограбил несколько садовых участков в Сосновском районе. Урвали все, что криво лежит: пылесос, коляску, рабочие инструменты, много всего металлического и даже 30 литров домашнего вина. Но это было лишь началом приключений.

Все награбленное они сложили в «ГАЗель» и попытались скрыться. Однако, сотрудники ГИБДД заприметили подозрительный грузовик и устроили погоню. Волосов не собирался сдаваться и мчал до последнего, пока инспектор не начал стрелять по колесам машины. Такой вот он человек — останавливается только после выстрелов.

В итоге «ГАЗель» влетела в ограждение на трассе, Волосов выскочил и попытался убежать в лес, но был настигнут полицейскими. За все это в декабре 2018 года он получил 2 года лишения свободы условно. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, возвращение вина, наличие малолетних детей, а также участие в боевых действиях по защите Отечества — удостоверение ветерана он получил в декабре 2004 года, и наличие знака почетного донора России.

БИЗНЕСМЕН И ХУЛИГАН

В базе Сосновского районного суда есть еще одно дело с участием Волосова — его обвиняют по ст. 116.1 УК РФ «Побои» и ст. 213 ч. 1 п. а УК РФ «Хулиганство». Последнее заседание по этому делу было 14 декабря, приговора все еще нет. После нападения на конвоира против мужчины завели еще одну уголовку по двум статьям: ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и ч. 3 ст. 313 УК РФ «Побег из под стражи».

Также известно, что в июне 2012 года Волосов хотел заняться бизнесом. Мужчина даже оформил ИП для ресторанной деятельности, но дело не пошло, и уже в январе 2013 года он его ликвидировал.

Напомним, нападение на конвоира случилось 15 декабря. Волосов попросился в туалет, а когда вышел, набросился на полицейских с заточкой. Один из них получил незначительные ранения, второй — лежит в тяжелом состоянии в областной больнице. Самого буяна ранили выстрелом в ногу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Мы также пообщались с сотрудником правоохранительных органов, чтобы выяснить, как Волосов мог пронести заточку в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru