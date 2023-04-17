В Челябинской области начали выдавать разрешение на использование квадрокоптеров

В случае выдачи разрешения все полеты должны согласовываться с властями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области начали выдавать разрешение на управление беспилотными летательными аппаратами. Его могут получить только частные организации. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

— Для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов организации необходимо обратиться с заявлением установленного образца в орган местного самоуправления, над территорией которого планируется выполнение полетов. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение четырех рабочих дней, — уточнили в ведомстве.

Все полеты должны согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Единой системы организации воздушного движения.

Напомним, запрет на использование квардокоптеров и беспилотников был введен в Челябинской области 7 февраля. Исключение на полеты сделали только для госструктур и подведомственными им учреждениями, а также предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ.

Кроме того, силовики имеют права сбивать дроны и квадрокоптеры, чью принадлежность установить не удается. Это делается в целях предотвращения атаки на охраняемые объекты.

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