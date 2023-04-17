В челябинском Минэкологии назвали фейком информацию о гибели лебедей на озере Курасан

Информация о гибели лебедей появилась в соцсетях Фото: vk.com/tekslerpomogi

Министерство экологии Челябинской области назвало фейком информацию о гибели краснокнижных лебедей на озере Курасан. В ведомстве заявили, что их сотрудники выезжали с проверкой к водоему – птиц, останков и следов загрязнения обнаружено не было.

— Фото, представленные в материале про гибель краснокнижных птиц в якобы нашем регионе, оказались подложными и неоднократно публиковались ранее на сайте Управления ветеринарии Республики Северная Осетия-Алания, сетевых ресурсах о чрезвычайных происшествиях в Ростовской и Липецкой областях, — заявили в Минэкологии Челябинской области.

В министерство экологии региона также поступило письмо от директора ГОК «Курасан», от чьего имени якобы были опубликованы фотографии. Он уведомил ведомство, что направил заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения лживой информации, распространяемой от его имени с фейковой страницы во «ВКонтакте».

Рядом с озером ведется золотодобыча. Ранее в соцсетях появилась информация, что лебеди якобы погибли из-за утечки отходов со стороны предприятия. В Минэкологии заявили, что эта информация тоже не соответствует действительности.

— Так как предприятие, занимающееся добычей золота в этом районе, является объектом федерального экологического надзора, вся информация дополнительно была направлена в адрес Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия соответствующих мер реагирования, — резюмировали в ведомстве.

Напомним, о гибели лебедей стало известно 14 апреля. Информацию опубликовали в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». Помимо министерства экологии к разбирательствам также подключилась прокуратура.

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