Любители поесть по ночам: в горах Челябинской области из спячки вышли ежи

Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области проснулись ежи. Окончание спячки у этих зверьков специалисты считают явной приметой весны. Дело в том, что будильником для животных служит температура воздуха. Если в норке становится достаточно тепло, еж просыпается и выбирается наружу.

Как можно скорее отоспавшиеся за зиму животные ищут сытный обед.

— Весной аппетит у ежей такой, что трапезы могут быть не только ночными, как обычно, но и дневными, — рассказали в пресс-службе «Зигальги». — А покушать эти создания любят, за ночь они могут съесть столько, что набирают треть своего веса.

Ежи не отказываются закусить насекомыми, улитками, ящерицами и лягушками, мелкими грызунами. Пообедать они могут даже гадюкой. А еще способны разорить осиное гнездо и съесть его обитателей. Колючие зверьки мало восприимчивы к ядам, поэтому укусы ос и змей им нипочем.

Ранее в Челябинске проснулся суслик Егор.

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