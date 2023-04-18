В центре Челябинска на пешеходном переходе сбили самокатчика

Перень на самокате попал под колеса автомобиля. Фото: Интерсвязь

Сегодня, 18 апреля, в центре Челябинска сбили очередного парня на электросамокате. ДТП случилось около восьми утра на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, парень ехал по пешеходному переходу, когда его сбила черная легковушка. Пострадавший смог самостоятельно подняться на ноги и дойти до тротуара.

Как рассказали в ГИБДД, информацию об аварии дежурному никто не сообщил. Мы изучили видео с той же камеры: водитель и самокатчик около часа стояли на остановке, пока к ним не присоединился еще какой-то человек. После этого они сели в машину и уехали, а самокат так и остался лежать на обочине.

Напоминаем, что самокатчики должны спешиваться на пешеходных переходах — об этом гласят правила дорожного движения. В минувшие выходные случилась похожая авария в Магнитогорске. Но тогда самокатчика сильно подбросило вверх от удара, и он буквально прокатился на крыше иномарки.

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