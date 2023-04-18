Губернатор Челябинской области предложил запустить льготную ипотеку на покупку вторички

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 18 апреля, провел стратегическую сессию по опережающему развитию инфраструктуры страны. В ней принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он, как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», выступил с рядом инициатив. В частности, Текслер предложил обеспечить льготную ипотеку и на вторичном рынке жилья.

— Это сделает жилье более доступным для многих граждан, более гармонично распределит спрос между вторичным и первичным рынком, — отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора Челябинской области, 70% сделок совершается на вторичном рынке, где ипотека составляет 11-12%, а в некоторых случаях даже выше, в связи с чем замедляются продажи. Именно поэтому правительству нужно распространить льготную ипотеку и на покупку вторички.

Напомним, Челябинск вошел в список лидеров по росту цен на вторичное жилье. Столица Южного Урала оказались на втором месте среди 37 городов. При этом цены все равно остались одними из самых низких по стране.

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