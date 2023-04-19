В Челябинской области грузовик врезался в машину дорожной службы

Фото: ОМВД по Каслинскому району

В Челябинской области человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками. Авария произошла днем 18 апреля на дороге «Тюбук-Кыштым».

32-летний водитель грузовой «Газели» врезался в ГАЗ 3010 — фургон дорожной службы, приехавший на участок ради ремонтных работ.

Фото: ОМВД по Каслинскому району

Как рассказали в ОМВД по Каслинскому району, при столкновении пострадал 22-летний пассажир «Газели». С места происшествия его увезли в больницу.

В полиции после аварии начали проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Челябинске несколько дней назад иномарка врезалась в группу дорожных рабочих, погибли 4 человека.

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