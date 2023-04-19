Центр Челябинска закроют для пешеходов вечером 19 апреля

Тренировка займет три часа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 19 апреля состоится первая репетиция парада к 9 мая. Тренировка продлится с 17:00 до 20:00, и во время нее на площадь Революции не будут пускать пешеходов.

Как сообщили в мэрии, ограничивать движение транспорта при этом не станут.

Перед Днем победы планируют провести еще две репетиции торжественного построение на площади Революции. Одна намечена на 26 апреля, вторая должна состояться 6 мая.

Как проходила первая репетиция парада в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

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