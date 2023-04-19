В центре Челябинска на сутки перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе

На участке улицы полностью перекрыт проезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 19 апреля перекрыли улицу Карла Либкнехта в районе дома №16 (возле пересечения с улицей Красной).

Как сообщили в мэрии, на участке пытаются устранить аварию на газопроводе. Ремонтом заняты специалисты «Челябинскгоргаза». Работы надеются закончить в течение суток.

Водителей просят выбирать объездные маршруты.

Напомним, вечером 19 апреля в Челябинске закроют площадь Революции. Но не для автомобилистов, а для пешеходов.

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