Рядом с промзоной в Челябинске построят 19-этажный дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на границе промзоны ЧЭМК построят 19-этажный жилой дом. Высотку будут возводить на месте заброшенной школы №13. Как сообщает издание «ФедералПресс», в 90-е годы с границы промзоны выселяли горожан, поскольку проживать рядом с комбинатом было опасно для здоровья.

Дом построят на улице Турбинной, 64. В мэрии города изданию сообщили, что площадь объекта составит 12,8 тысяч квадратных метров.

Строительством высотки займется компания «Специализированный застройщик «Союз». Разрешение на возведение дома было получено 1 марта 2023 года. Школу уже снесли, а территорию огородили забором.

Напомним, рядом с городским бором в Челябинске хотят также построить жилой комплекс. На территории бывшего профилактория в границах улиц Худякова и Лесопарковой планируется возвести пять домов со школой, детсадом и многоуровневой парковкой.