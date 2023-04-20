Изумительная синева и сладкий нектар: в горах Челябинской области на полмесяца раньше срока распустились цветы

Фото: нацпарк "Зигальга"

В Челябинской области весна продолжает опережать график. В национальном парке «Зигальга» зацвела медуница — почти на две недели раньше, чем обычно.

На лесных полянках, где толком еще не проклюнулась даже трава, теперь распустились яркие цветы.

Как рассказали в пресс-службе «Зигальги», медуница всходит еще под снегом, а цветет сразу после таяния сугробов.

Цветы медуницы обладают редким свойством: они способны менять оттенок. Только что распустившиеся венчики — розовые. Но со временем они приобретают ясный синий цвет.

Растение получило свое название за сладкий нектар, которого много в цветах, — настоящее пиршество для насекомых. В старину считали, что листья медуницы лечат от заболеваний легких, а спрятанное под подушку новобрачных растение гарантирует долгую семейную жизнь и здоровье будущих детей.

Ранее в Челябинской области зацвели анемоны. Из-за нетипично теплой погоды это тоже произошло заметно раньше обычного срока.