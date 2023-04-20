В Праздник весны и труда салют будет обычным, а в День победы музыкальным Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске 1 мая и 9 мая собираются устроить фейерверки. В мэрии уже выбрали подрядчика, который будет запускать в небо пиротехнику.

По данным портала госзакупок, за два майских фейерверка отдадут 2,49 млн рублей. Победителем аукциона стал единственный заявившийся на него претендент — челябинское ООО «Пирком». Компания снизила изначально заявленную стоимость контракта всего на 6 тыс. рублей.

В техзадании прописано, какой именно салют нужно устроить подрядчику. И 1, и 9 мая фейерверк будет длиться не менее 10 минут. Запускать салют, как и в прошлые годы, станут с берега реки Миасс. Правда, точное место пока не определили.

В задании подробно перечислены эффекты, которые должны создавать взрывающиеся в небе пиротехнические заряды. Среди них грохот, разноцветные хвосты, трещащая лилия, плавающие звезды, тысячи хризантем, кометы из разноцветных искр и двойной треск.

У фейерверка 9 мая будет музыкальное сопровождение. Для его организации провели отдельный аукцион. Контракт на 460 тыс. рублей получил индивидуальный предприниматель Василий Хахалев. Какая именно музыка будет сопровождать салют, еще не известно. Подрядчик обязан согласовать репертуар с городским управлением культуры не позднее 7 мая.

Общая стоимость майских фейерверков в итоге составит без малого 3 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году за три фейерверка (на 1 мая, День победы и День города) заплатили 4 млн рублей.

Напомним, в Копейске в 2023 году решили отказаться от фейерверка на 9 мая.