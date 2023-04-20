В Магнитогорске более тысячи человек поучаствовали в съемках клипа «Эй, ухнем»

Фото:: Ирина Тесклер/vk.com, Сергей Петруша

В Магнитогорске 19 апреля прошел первый этап съемок клипа на песню «Эй, ухнем». По данным мэрии города, у монумента «Тыл – фронту» собрались более тысячи человек. Это пожелавшие поучаствовать в проекте горожане, студенты, курсанты учебного военного центра.

Горожане собрались у подножия знаменитого монумента, а молодые люди в камуфляже встали плотными рядами отдельно от всех остальных. При взгляде с высоты картина получилась неоднозначная: будто мужчины в форме взяли магнитогорцев в кольцо (вернее, в пятиугольник) и по какой-то причине не выпускают. Возможно, сюжет целого клипа как-то это объяснит.

Фото:: Ирина Тесклер/vk.com

Добровольные участники съемок, кстати, не совсем точно выполнили выданные заранее указания. Горожан просили прийти в одежде темных или неприметных цветов. Но у монумента появились магнитогорцы в ярких и узорчатых куртках.

Клип рассчитывают представить 9 мая. Проектом руководит супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Она приехала в Магнитогорск, чтобы лично распоряжаться съемочным процессом.

— Спасибо каждому магнитогорцу, кто принял участие в флешмобе и съемке клипа! — написала Ирина Текслер на совей странице в соцсети.

Съемки продолжатся. В клипе хотят показать южноуральцев на рабочих местах, в офисах, на заводе и даже в храме. Исполнять бурлацкую песню об изнурительном труде будет сводный хор нескольких музыкальных коллективов.