В Челябинской области водитель сбил подростка-велосипедиста на тротуаре и скрылся

Фото: ГИБДД Копейска

В Копейске под колеса попал 15-летний велосипедист. Авария случилась на тротуаре у проспекта Славы вечером 18 апреля.

Как рассказали в ГИБДД города, школьник получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.

Сбивший подростка водитель LADA Kalina уехал с места происшествия, но полицейские через несколько часов разыскали его. Это оказался 18-летний горожанин. За побег с места ДТП ему теперь грозит административный арест и лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Напомним, накануне в Челябинске машина сбила 9-летнего велосипедиста.