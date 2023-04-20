Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:17

В Челябинской области водитель сбил подростка-велосипедиста на тротуаре и скрылся

Сбежавшего водителя разыскали
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Копейска

Фото: ГИБДД Копейска

В Копейске под колеса попал 15-летний велосипедист. Авария случилась на тротуаре у проспекта Славы вечером 18 апреля.

Как рассказали в ГИБДД города, школьник получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.

Сбивший подростка водитель LADA Kalina уехал с места происшествия, но полицейские через несколько часов разыскали его. Это оказался 18-летний горожанин. За побег с места ДТП ему теперь грозит административный арест и лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Напомним, накануне в Челябинске машина сбила 9-летнего велосипедиста.