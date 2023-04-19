В Челябинске машина сбила 9-летнего велосипедиста

Авария произошла возле пешеходного перехода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске в ДТП пострадал 9-летний мальчик. Авария произошла утром 19 апреля на улице Энтузиастов.

Как рассказали в ГИБДД города, водитель LADA Granta сбил школьника-велосипедиста рядом с пешеходным переходом. Ребенок остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь.

В ГИБДД сейчас выясняют причины аварии.

Напомним, в Челябинской области иномарка врезалась в дерево и загорелась. Водитель чудом остался жив.

Ранее пассажир пострадал при столкновении грузовика и автомобиля дорожной службы.

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