В Челябинске машина сбила 9-летнего велосипедиста

Авария произошла возле пешеходного перехода
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске в ДТП пострадал 9-летний мальчик. Авария произошла утром 19 апреля на улице Энтузиастов.
Как рассказали в ГИБДД города, водитель LADA Granta сбил школьника-велосипедиста рядом с пешеходным переходом. Ребенок остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь.
В ГИБДД сейчас выясняют причины аварии.
Напомним, в Челябинской области иномарка врезалась в дерево и загорелась. Водитель чудом остался жив.
Ранее пассажир пострадал при столкновении грузовика и автомобиля дорожной службы.
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