В Челябинске продолжает работу доставка роллов, где клиенты подхватили сальмонеллез

Роллы продолжают делать, несмотря на решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно название доставки роллов в Челябинске, где клиенты подхватили сальмонеллез. По данным Роспотребнадзора, речь идет о заведении «Суши Сет», которое находится на улице Расковой. 17 апреля суд приостановил деятельность предприятия на 60 суток, но компания продолжает делать и доставлять роллы.

В разговоре с корреспондентом КП-Челябинск предприниматель Сергей Мунькин объяснил, что запрет был вынесен на конкретное помещение. А бренд имеет право продолжать работу.

— Помещение на Расковой не работает, можете приехать и убедиться лично. Роллы продолжаем производить в другом месте, — рассказал Мунькин.

На вопрос, в каком месте сейчас компания делает роллы, мужчина ответил: «Какая разница, главное, что в другом». Бизнесмен добавил, что данные о 9 случаях сальмонеллеза являются неправдой — компании известно лишь об одном человеке, который подхватил инфекцию у них.

Напомним, накануне Роспотребнадзор заявил о 9 случаях сальмонеллеза в Челябинске. По данным ведомства, все заболевшие люди были клиентами одной и той же доставки роллов.