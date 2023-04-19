9 человек заболели сальмонеллезом, заказав суши в Челябинске

Роллы готовили в антисанитарии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 9 человек заболели сальмонеллезом. В распространении бактерий заподозрили одно заведение в Курчатовском районе. Сотрудники областного роспотребнадзора без предупреждения приехали с инспекцией и провели санитарно-эпидемиологическое расследование. В месте, где делали роллы перед доставкой, искали условия и причины возникновения и распространения инфекции.

На кухне была антисанитария. Предпринимателю выдали предписания с требованием устранить все выявленные нарушения.

– В соответствии с предписаниями на данном предприятии организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция, – сообщили в пресс-службе Управления роспотребнадзора Челябинской области.

Также в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. По итогу судья Курчатовского района приостановил деятельность кафе на 60 суток.

СПРАВКА:

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая кишечными бактериями. Острое инфекционное заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Напомним, еще на три месяца закрыли кафе «Дархан». О вспышке гепатита А стало известно в новогодние каникулы. Жители Челябинска, которые обедали в кафе «Дархан», стали обращаться к врачам с одинаковыми симптомами.

После этого к делу подключился Роспотребнадзор и Следственный комитет. Тогда количество заболевших гепатитом А уже перевалило за 40 человек. Причем новые случаи возникали в школах Челябинской области, например, в Копейске и Магнитогорске.

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