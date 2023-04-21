В Челябинске на все выходные перекроют Краснопольский проспект

Водителей просят искать пути объезда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске закроют для машин участок Краснопольского проспекта. Возле дома №17Б проезд будет запрещен с 22:00 пятницы 21 апреля до 6:00 понедельника 24 апреля.

Как сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск», дорогу раскопают, чтобы подключить к системе отопления торгово-досуговый комплекс. Работу в выходные будут вести круглосуточно.

Схема: УСТЭК-Челябинск

Водителям советуют заранее выбрать объездной маршрут.

Напомним, полгода назад перекрытие Краснопольского проспекта спровоцировало транспортный коллапс. Тогда проезд по дороге также закрывали на выходные. В результате автомобилисты устремились во дворы, топтали саженцы, проезжали прямо по детской площадке и не давали спать жителям ближайших домов.