В Челябинске изменили расписание и схему движения садовых автобусов

Автобусы выйдут на дороги в конце апреля Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области с 29 апреля начнут работу садовые автобусные маршруты. Всего таких маршрутов 21. Сезонные автобусы будет перевозить дачников из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

В региональном министерстве дорожного хозяйства предупреждают, что у некоторых автобусов в 2023 году изменились график или схема движения.

В частности, на маршрут №110-с «Чичерина – Сад «Электрометаллург» в рабочие дни добавили дополнительный обратный рейс.

Автобус №128-с «Чичерина – Сад «Кировксий-2» станет отправляться из Челябинска по утрам на час раньше, чем прежде.

Автобус №112-с «Железнодорожный вокзал Челябинска – сад «Кузнец-3» начнет проезжать мимо автостанции «Южные ворота», по улицам Воровского и Доватора до железнодорожного вокзала. Он будет принимать и высаживать пассажиров на остановках «Доватора» и «Областная больница».

На всех садовых маршрутах будут действовать льготы на проезд.

Схемы движения дачных автобусов на карте можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, региональный миндортранс опубликовал перечень всех маршрутов с перечислением их остановок и данными о перевозчиках. В документе есть ссылки на файлы с расписанием каждого садового автобуса.