Дочерняя компания «Росатома» представила проект рекультивации магнитогорской свалки

Фото: минэкологии Челябинской области.

Исполнительный директор компании «Русатом Гринвэй», которая займется рекультивацией свалки в Магнитогорске, представила проект предстоящих работ. Ирина Марченко подтвердила, что процесс начнется в мае 2023 года.

— Будет использовано две системы дегазации: основная и резервная, очистные сооружения для фильтрата. После очистки он будет использоваться для орошения рекультивированного тела полигона, — раскрыла подробности процесса Ирина Марченко. — Подготовку начнем в мае, летом стартует переформирование тела свалки и создание системы сбора и утилизации биогаза, а осенью — очистных сооружений.

К 2024 году территорию вывшей свалки планируется засеять многолетними травами. На все работы будет потрачено 2 млрд рублей. Финансирование запланировано по нацпроекту «Экология». После этого выбросы загрязняющих веществ должны сократиться почти на 17 тысяч тонн в год.

Также рекультивация свалок запланирована в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте.