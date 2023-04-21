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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:28

В Челябинской области резко выросло количество пострадавших от укусов клещей

Почти половина укушенных — дети
Елена КОЛЧИНА
Клещи же выползли на охоту в 35 городах и районах

Клещи же выползли на охоту в 35 городах и районах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области клещи с начала года покусали не меньше 355 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За неделю количество укушенных выросло почти в три раза.

Стоит отметить, что данные о пострадавших от клещей обобщают с недельной задержкой, последняя доступная статистика относится к 14 апреля. Скорее всего, к сегодняшнему дню покусанных стало еще больше.

Из 355 южноуральцев, пришедших к врачам после укусов клещей, 160 — дети.

— Нападение клещей отмечено в 35 муниципальных образованиях, — уточняют в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что членистоногие-кровопийцы способны переносить не только энцефалит и боррелиоз, но и другие опасные для человека инфекции: моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и туляремию.