В Челябинской области клещи покусали уже больше 120 человек с начала сезона

Укушенным южноуральцам советуют обращаться за медицинской помощью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в 2023 году от укусов клещей пострадали уже больше 120 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Данные о нападениях клещей обрабатывают с недельной задержкой. Последняя доступная сейчас цифра — 121 укушенный к 7 апреля. Среди пострадавших 64 ребенка.

Клещей обнаружили уже в 25 городах и районах Челябинской области.

— Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия, — рассказала замруководителя областного управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

С начала вены южноуральцы сдали на проверку более сотни опасных членистоногих. Оказалось, что 5,1% клещей были переносчиками боррелиоза, а еще у 9% нашли вирус клещевого энцефалита.

Напомним, обработку территорий против клещей в Челябинске начали 10 апреля. Страховка от укуса клеща в регионе сейчас стоит в среднем 350 рублей.

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