Спасенный в Челябинске лев Симба и его новая подружка будут жить в прайде, но без львят

Лев Симба сейчас живет в зооцентре Танзании. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Лев Симба и леопард Ева, которых выходили в центре реабилитации диких животных «Спаси меня» в Челябинске, сейчас живут в зооцентре в городе Табора, в Танзании. Проведать своих подопечных приехал в Африку ветеринарный врач Карен Даллакян. По видеосвязи он принял участие в пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс», где рассказал о будущем Симбы и Евы.

Симба готовится обзавестись своим прайдом. Сейчас он постепенно знакомится с африканской львицей Фионой. Пока животные не живут вместе, лишь на время они оказываются в одном вольере, и в этот момент сотрудники зооцентра тщательно следят за сладкой парочкой, чтобы в случае чего отогнать дикую львицу, которая способна отвесить Симбе затрещину когтистой лапой. Но в скором времени период привыкания пройдет и животные создадут семью. Однако по словам Карена Даллакяна, ждать потомства от львов не стоит.

– Скорее всего, Фиона будет стерилизована. Поскольку однозначно, что их детеныши не смогут в дальнейшем жить в дикой природе. А куда их потом девать? Мы не приветствуем того, чтоб просто отдать их в зоопарк. Поэтому у Симбы и Фионы будет своя маленькая семья. Львы должны быть в прайде, чтоб их психика не страдала, – отметил зоозащитник.

Искать жениха для Евы также не будут. По словам Карена Даллакяна, леопарды – одиночные животные и компания им не нужна, к тому же Ева является гибридным леопардом, поэтому разводить детенышей нет смысла.

В зооцентре в Таборе животные находятся временно, пока идет судебный процесс в реабилитационном центре в Килиманджаро, куда изначально должны были попасть Симба и Ева. Последнее заседание суда по делу центра состоится в конце апреля. После того, как изменятся арендаторы земли, где находится реабилитационный центр, животные вернутся на свои участки.

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