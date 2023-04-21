В Парковом микрорайоне Челябинска временно изменят маршруты четырех автобусов

По прежним маршрутам автобусы начнут ходить с 24 апреля Фото: Дарья АНТОН

В Челябинске временно изменится маршрут автобусов №18, 34, 212 и 214. В Парковом микрорайоне они ездят через Краснопольский проспект. Однако на выходных там перекроют движение из-за ремонтных работ.

В ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области» сообщили, что автобусы будет следовать по следующим маршрутам:

— №18. Автобусный парк — Краснопольский проспект — Хариса Юсупова — Скульптора Головницкого — Бейвеля — далее по маршруту;

— №34. Автобусный парк — Молодогвардейцев — Профессора Благих — Бейвеля — Скульптора Головницкого — Краснопольский проспект — далее по маршруту;

— №212 и №214. Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Краснопольский проспект — Хариса Юсупова — Скульптора Головницкого — Бейвеля — далее по маршруту.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Изменения вступают в силу с 22:00 часов 21 апреля. По прежним маршрутам автобусы начнут ходить с 6:00 часов 24 апреля.

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