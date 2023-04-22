В Челябинске отменили все первомайские шествия и митинги

Первомайские митинги и шествия проводят по всей России каждый год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске не будут проводить традиционное первомайское шествие. Также было решено отказаться от митинга-концерта в парке Гагарина. Об этом КП-Челябинск сообщили в федерации профсоюзов региона.

— Решение по 1 мая принято. Публичных массовых уличных мероприятий в этот день не планируется, — уточнили в федерации.

Кстати, шествие Бессмертного полка в Челябинске в этом году пройдет в ином формате. Если раньше жители встречались друг с другом с фотографиями отцов, дедов и прадедов, то в этот раз в целях безопасности им предлагают почтить память героев другим способом.

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