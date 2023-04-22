Возле остановки в Челябинске столкнулись два грузовика

Фото: камеры "Интерсвязи"

В Челябинске напротив остановки «Ул. Чоппа» произошло ДТП с участием двух грузовиков. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.

По данным Госавтоинспекции Челябинска, в результате аварии никто не пострадал.

— 50-летний водитель грузового автомобиля Howo не выбрал безопасную дистанцию для движения и столкнулся со стоящим на светофоре КАМАЗом под управлением 51-летнего мужчины, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Челябинске произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. После столкновения микроавтобус перевернулся. Пострадали шесть человек.

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