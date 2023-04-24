В Челябинске в Радоницу кладбища откроют в 6 утра, но въезд туда запретят

Перед родительским днем на кладбищах провели акарицидную обработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в родительский день 25 апреля кладбища откроют с 6 часов утра. Об этом на совещании в городской администрации сообщил вице-мэр Александр Астахов.

— Въезд на территорию кладбищ будет закрыт, — предупредил он. — Зайти можно будет только пешком.

Александр Астахов уточнил, что до Радоницы территорию челябинских кладбищ успели обработать от клещей.

25 апреля до двух кладбищ запустят автобусы. Оба маршрута станут отправляться с улицы Чичерина.

— Эти маршруты будут работать с предоставлением всех льгот, — рассказал замглавы юрода по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. —Будет выставлено дежурство, чтобы при необходимости добавлять машины на этом направлении.

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