«Постоянные провалы»: в Челябинске отремонтируют улицу Рождественского

Улица Рождественского. Фото: google.ru/maps

В Челябинске заменят асфальт на участке улицы Рождественского. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— В период с 28 апреля по 9 мая будет ограничение движения по полутора-двум полосам в разных направлениях, — рассказал вице-мэр.

Он уточнил, что отремонтировать хотят узкую часть дороги под путепроводами. Рабочие станут трудиться круглосуточно, чтобы основную часть ремонта выполнить ночью, а днем перекрывать не больше одной полосы.

— Мы проводим замену основания, которая не проводилась уже десятками лет на этом участке, поэтому были провалы постоянные и ямочные ремонты, — добавил Андрей Ксензов.

Напомним, до конца лета планируют отремонтировать отрезок улицы Рождественского между проспектом Ленина и Копейским шоссе. Подрядчику готовы были заплатить 111 млн рублей, но при торгах цена контракта снизилась до 74 млн рублей.

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