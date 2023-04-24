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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 9:06

Искали спасения в землянке: в Челябинской области четыре женщины потерялись в лесу

В Челябинской области спасли четырех женщин, заблудившихся в ливень в лесу
Елена КОЛЧИНА
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Саткинском районе четыре женщины отправились в лес за черемшой и заблудились.

Поход по хребту Сука для жительниц Златоуста был уже не первым. Женщины полагались на свое знание местности. Но за день горожанки устали, начался проливной дождь, из-за туч раньше времени сгустились сумерки. В результате женщины сбились с дороги.

Вымокшие и продрогшие путешественницы, младшей из которых 27, старшей 50 лет, набрели на охотничий домик. Укрывшись в землянке от непогоды, они стали вызывать помощь по телефону.

Спасателям пришлось обратиться к местным охотникам, чтобы разыскать лесное убежище.

— Уже к 22 часам обнаружили в лесу укрытие и вывели всех на квадроциклах к селу Катавка, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Медицинская помощь никому из сборщиц черемши не потребовалась.

Ранее в Челябинске 14-летний подросток выпал из окна многоэтажки.

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