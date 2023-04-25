Почтовые отделения в Челябинской области изменят график работы в майские праздники

1 мая у почтальонов выходной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отделения «Почты России» в Челябинской области временно поменяют график работы в начале мая.

Как предупредили в региональном УФПС, 1 и 9 мая все почтовые отделения закроются на выходной. В предпраздничный понедельник 8 мая офисы «Почты России» будут работать, но по воскресному графику.

В период со 2 по 7 мая почта станет принимать клиентов и доставлять письма в обычном режиме.

Пенсии и пособия южноуральцам обещают принести по графику, заранее согласованному с Социальным фондом. Напомним, с мая доставлять пенсию на дом разрешено только почтальонам.

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