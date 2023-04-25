Мотоцикл налетел на машину возле ТК «Кольцо» в Челябинске

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске утром 25 апреля столкнулись мотоцикл и легковая машина. Пострадал человек. Авария произошла у ТК «Кольцо» на улице Дарвина.
Как рассказали в ГИБДД города, 57-летний водитель LADA Priora, по предварительным данным, выезжал с парковки и не уступил дорогу ехавшему наперерез по улице мотоциклу Yamaha. Произошло столкновение.
Фото: ГИБДД Челябинска
Травмы получил 33-летний мотоциклист, мужчине оказали медицинскую помощь.
Ранее в Челябинске два грузовика столкнулись возле остановки общественного транспорта.
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