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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 5:47

Мотоцикл налетел на машину возле ТК «Кольцо» в Челябинске

Капот автомобиля смяло, как жестянку
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске утром 25 апреля столкнулись мотоцикл и легковая машина. Пострадал человек. Авария произошла у ТК «Кольцо» на улице Дарвина.

Как рассказали в ГИБДД города, 57-летний водитель LADA Priora, по предварительным данным, выезжал с парковки и не уступил дорогу ехавшему наперерез по улице мотоциклу Yamaha. Произошло столкновение.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Травмы получил 33-летний мотоциклист, мужчине оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске два грузовика столкнулись возле остановки общественного транспорта.

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