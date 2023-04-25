Столкнулись и закружились: два человека пострадали в ДТП с переворотом в Челябинске

Фото: Интерссвязь

Машина опрокинулась после ДТП 25 апреля в Челябинске. Пострадали два человека.

Kia и Chevrolet столкнулись в третьем часу ночи на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Аварию сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, что автомобили врезались друг в друга на пустой дороге. Водитель Chevrolet, вероятно, расслабился из-за отсутствия других машин по соседству и решил прибавить скорости.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Chevrolet управлял 27-летний мужчина. Он должен был пропустить Kia на перекрестке, но не сделал этого. Произошло столкновение.

Оба автомобиля от удара начали вращаться. Chevrolet натолкнулся на бордюр у края дороги и опрокинулся.

Kia, двигаясь задним ходом, заехала на тротуар и остановилась, только врезавшись в опору рекламного знака.

— В результате ДТП медицинская помощь оказана пассажиру и водителю автомобиля Chevrolet, — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, утром 25 апреля в Челябинске столкнулись легковушка и мотоцикл.

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