Посидели на 6300 и поехали в травмпункт: посетителей ночного клуба после конфликта с охраной избили толпой

Одному из парней в драке разорвало губу. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске трое парней пошли отдохнуть в бар Doski, но вместо приятного вечера получили шишки, порванную губу и погнутый зуб. По словам друга пострадавших, все началось с того, что официант долго нес сдачу. Гости посидели на 6300 рублей, дали 10 тысяч наличкой и ждали еще 3700. Но денег все не было и не было.

Когда об этом напомнили, пришла охрана. Повздорили, но сдачу дали. Когда казалось, что конфликт исчерпан, посетители пошли за сигаретами в соседний магазин. И тут началось внезапное избиение. Сдачи дать уже не получилось.

– Они вышли из клуба и пошли за сигаретами. Первый зашел, второй, а третий не успел. Его на входе за шкирку выдергивают, сразу валят и начинают пинать толпой. Тут же двоих вытаскивают из магазина и начинают запинывать их, – рассказал КП-Челябинск друг пострадавших.

По словам пострадавших, избивали их охранники ночного клуба. Но приехавшая на вызов полиция забрала только избитых парней. Двое отделались неприятными шишками, у третьего страшно порвана губа и погнут зуб. Он снял побои и написал заявление.

– Сообщение поступило в отдел полиции «Центральный». Полицейские разбираются во всех обстоятельствах, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мы запросили комментарий у администрации клуба Doski. На момент публикации ответ не поступил.

Doski – заведение известное своей неоднозначной репутацией. В прошлом году там уже была драка охранников и посетителей. Тогда кто-то разбрызгал перцовку в толпе. А совсем недавно девушка устроила перед заведением грязные танцы.

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