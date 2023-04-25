В Челябинске от улицы Александра Шмакова запустят два новых автобусных маршрута

Автобусы начнут курсировать осенью Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске с 15 сентября собираются открыть два новых автобусных маршрута. Сейчас для обоих ищут перевозчиков.

Автобус №22а «Улица Александра Шмакова — ЧКПЗ» будет возить пассажиров через Краснопольский проспект, улицы Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Свободы и Барбюса. На маршрут рассчитывают назначить 20 автобусов.

ОГКУ «Организатор перевозок»

Автобус № 56а «Улица Александра Шмакова — Железнодорожный вокзал» поедет по улицам Бейвеля, Чичерина, Академика Королева, Университетской Набережной, Худякова и Доватора. От перевозчика требуется выставить на него 12 автобусов.

ОГКУ «Организатор перевозок»

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», для обоих новых маршрутов требуются новые автобусы среднего класса — минимум с 22 сидячими местами. Во всех машинах подрядчик должен будет обеспечить работу валидаторов и кондиционера.

Напомним, с 29 апреля в Челябинске начнут работать садовые автобусные маршруты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.