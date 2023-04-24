В Челябинске и Копейске с 29 апреля запустят внутригородские садовые автобусы

Добраться на дачу общественным транспортом можно будет уже на это й неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске и Копейске в дополнение к пригородным садовым автобусам запустят городские. Сезонные маршруты откроют 29 апреля.

Жители Челябинска смогут уехать в сады от ЧМК, ЧТЗ, ДК Строителей, Облбольницы, железнодорожного вокзала, улиц Мамина и Чистопольской. А в Копейске все четыре маршрута стартуют от автовокзала.

Как рассказали в ОКУ «Организатор перевозок», садовые автобусы проработают до 15 октября. Билеты на них продают по регулируемому тарифу, действуют все льготы.

В 2023 году список сезонных маршрутов пополнился. Из Металлургического района Челябинска в СНТ «Авиатор» и СНТ «Слава» запустят четыре автобуса №16с. Они будут ездить каждые 20 минут.

А на маршрут №21с «ЧТЗ - ТЭЦ 3» теперь назначили пять средне размерных автобусов и четыре троллейбуса. Интервал между ними составит 15 минут.

Напомним, 15% челябинцев хотели бы на пенсии заняться огородам. А 26% предпочли бы грядкам путешествия.

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