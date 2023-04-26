В Челябинске возле развязки на улице Дарвина посадят 27 сосен

Деревья высадят по контракту на реконструкцию дороги
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинске возле дорожной развязки на улицах Дарвина-Блюхера 26 апреля начнут работы по озеленению.
Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, подрядчик высадит на улице Дарвина 27 сосен.
Напомним, реконструкцию улицы Дарвина начали год назад. Первым делом вырубили деревья, хотя против их сноса бастовали жители ближайших домов.
В администрации Советского района обещали провести компенсационную высадку и вместо 32 уничтоженных тополей высадить 132 ивы и липы.
Провести ремонт решили и на соседней улице Блюхера. Там хотят заменить асфальт и бордюры.
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