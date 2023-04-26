В Челябинске возле развязки на улице Дарвина посадят 27 сосен

Деревья высадят по контракту на реконструкцию дороги Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске возле дорожной развязки на улицах Дарвина-Блюхера 26 апреля начнут работы по озеленению.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, подрядчик высадит на улице Дарвина 27 сосен.

Напомним, реконструкцию улицы Дарвина начали год назад. Первым делом вырубили деревья, хотя против их сноса бастовали жители ближайших домов.

В администрации Советского района обещали провести компенсационную высадку и вместо 32 уничтоженных тополей высадить 132 ивы и липы.

Провести ремонт решили и на соседней улице Блюхера. Там хотят заменить асфальт и бордюры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.