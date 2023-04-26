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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:11

В Челябинске возле развязки на улице Дарвина посадят 27 сосен

Деревья начнут сажать 26 апреля
Елена КОЛЧИНА
Деревья высадят по контракту на реконструкцию дороги

Деревья высадят по контракту на реконструкцию дороги

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске возле дорожной развязки на улицах Дарвина-Блюхера 26 апреля начнут работы по озеленению.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, подрядчик высадит на улице Дарвина 27 сосен.

Напомним, реконструкцию улицы Дарвина начали год назад. Первым делом вырубили деревья, хотя против их сноса бастовали жители ближайших домов.

В администрации Советского района обещали провести компенсационную высадку и вместо 32 уничтоженных тополей высадить 132 ивы и липы.

Провести ремонт решили и на соседней улице Блюхера. Там хотят заменить асфальт и бордюры.

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