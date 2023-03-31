Дорогу на улице Блюхера в Челябинске начнут ремонтировать весной

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ближайшее время в Челябинске начнут ремонтировать дорогу на улице Блюхера. В порядок приведут участок от ул. Салтыкова до ул. Кузнецова. По словам губернатора Алексея Текслера, дорога здесь по количеству нареканий находится на втором месте.

— На улице Блюхера надо будет организовать движение специального компенсирующего маршрута автобуса, потому что трамваи на время работ не смогут доходить до областной больницы, — отметил Алексей Текслер в ходе инспектирования челябинских дорог.

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что все работы на улице Блюхера планируется завершить в текущем году.

— Виды работ здесь в принципе несложные – это фрезерование проезжей части, усиление колодцев, частичная замена бордюрного камня, [также нужно] сделать нормальную полосность на участке, — заявил Андрей Ксензов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, в 2023 году власти собираются отремонтировать в Челябинске порядка 600 тысяч квадратных метров дорог. Уже были приняты решения по улицам Бейвеля, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, 2-ой Павлецкой, а также по Комсомольскому проспекту и Копейскому шоссе.

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