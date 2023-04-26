В мэрии Челябинска объяснили суть конкурса на лучшее бомбоубежище

На челябинских заводах есть бомбоубежища Фото: Павел КЛОКОВ

В администрации Челябинска рассказали, что они не проводят конкурс, где будут «выбирать лучшее бомбоубежище». По заявлениям властей, речь идет о мероприятии иного характера, которое связано с проверкой организаций и предприятий, на чьих территориях расположены бункеры.

— Основная задача конкурса - обеспечение бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сохранение имеющегося в организациях фонда защитных сооружений, поддержание их в готовности к использованию по предназначению, — объяснили в городской администрации.

Власти уточнили, что смотр-конкурс среди предприятий и организаций проходит ежегодно. В прошлом году лучшие результаты показали ЧТПЗ и Цинковый завод.

Напомним, в ходе смотра эксперты проверяют герметичность помещений, состояние воздуховодов и фильтрующего оборудования, системы жизнеобеспечения, сантехники и противопожарных средств. Также они оценивают наличие планов помещений, журналов и прочей документации.

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