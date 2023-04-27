В Челябинске отремонтируют километр Свердловского проспекта за 79 млн рублей

Ремонт может растянуться на все лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске решили отремонтировать участок Свердловского проспекта между проспектом Победы и Комсомольским проспектом.

По данным портала госзакупок, подрядчику готовы заплатить до 79 млн рублей. Протяженность отрезка, который нужно привести в порядок, — 960 метров. Получатся, что за каждый метр дороги в мэрии согласны отдать приблизительно по 82 тыс. рублей.

В техническом задании говорится, что при осмотре проспекта обнаружили колеи, трещины, ямы, выкрашивание и шелушение асфальтового покрытия, а еще заметили поврежденные бортовые камни. Во время ремонта нужно будет срезать и заменить верхний слой асфальта, уложить новые бортовые камни. Вдобавок требуется заасфальтировать тротуары вдоль дороги, а потом восстановить газон.

Пока что от потенциальных исполнителей принимают заявки, подрядчика рассчитывают выбрать в мае.

Напомним, в Челябинской области в 2023 году рассчитывают отремонтировать 700 километров дорог.

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