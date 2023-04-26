В Челябинской области в 2023 году собираются отремонтировать 700 км дорог

Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинской области планируют отремонтировать около 700 километров дорог до конца 2023 года. Об этом рассказал глава регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

— Порядка 220 километров отремонтируем только по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», — уточнил министр.

Как сообщили в пресс-службе миндортранса, на некоторых участках уже начали работу. На 20 километрах муниципальной дороги Кузяшева-Акбашева-Марксист в этом году закончат капремонт. Асфальт решили заменить после многочисленных жалоб от автомобилистов.

Новый асфальт также уложат на дороге Миасское-Черкасово-Сычево. Но в 2023 году ремонт там выполнят лишь на 4 километрах. Еще 3 километра дороги обновят только следующим летом.

Вдобавок в регионе собираются починить три моста, в том числе проезд через реку Большой Кизил.

Напомним, глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков предложил разделить все крупные трассы тросами и бетонными отбойниками, чтобы водители не выезжали на встречную полосу. Почти все ДТП с погибшими в этом году случились именно из-за выездов на встречку.

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